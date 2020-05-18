الاستخبارات تعلن اعتقال متهم يتاجر بالقطع الأثرية في نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن اعتقال متهم يتاجر بالقطع الأثرية في نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على أحد المتهمين في مدينة الموصل يتاجر ببيع القطع الأثرية".

وأضاف البيان أنه "القي القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته قطعة أثرية تعود للحضارات القديمة حيث تم ضبط القطعة الأثرية بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة".