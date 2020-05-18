أوضحت وزارة الكهرباء، الاثنين، أسباب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما عزت الأسباب إلى ارتفاع درجات الحرارة ودخول بعض المحطات للصيانة الدورية.
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله، إن "تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والدخول في ذروة الصيف حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة، فضلا عن دخول عدد من المحطات للصيانة الدورية بسبب زيادة الاستهلاك وتعرضها لخلل فني".
وأضاف موسى، أن "الوزارة لديها اهتمام كبير بتفعيل الطاقة الشمسية لخمس محافظات إلا أن الأمر تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".
وأضاف موسى، أن "الوزارة لديها اهتمام كبير بتفعيل الطاقة الشمسية لخمس محافظات إلا أن الأمر تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".
وأوضح أن "التراجع بساعات التجهيز ليست بالكبيرة إنما هو تراجع بسيط ستتم معالجته بعد إكمال صيانة المحطات التوليدية"، كاشفا "عن وجود مساع لإدخال محطتي الناصرية والسماوة ضمن خط الإنتاج خلال الشهر المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء توضح أسباب تراجع تجهيز الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.