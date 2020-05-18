برميل النفط من خام برنت يتجاوز 35 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط من خام برنت، اليوم الاثنين، متجاوزا الـ 35 دولاراً. وارتفعت أسعار خام برنت العالمي، بنسبة كبيرة لتصل إلى 8.06% ليصبح سعر برميل النفط 35.12 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط ارتفعت، صباح الاثنين، فوق 30 دولاراً للمرة الأولى في شهرين حيث استمر المنتجون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في خفض النشاط، مما ساعد على إعادة التوازن إلى السوق التي تعرضت للاضطراب.

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