صحة النجف: الإصابات الثلاث الجديدة بفيروس كورونا هي لعائلة باكستانية

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الاثنين، ان الإصابات الثلاث الجديدة بفيروس كورونا هي لعائلة باكستانية. وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الإصابات الثلاث الجديدة بفيروس كورونا هي من عائلة باكستانية الجنسية في منطقة الشوافع". وكانت محافظة النجف خالية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد لعدة أيام.



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