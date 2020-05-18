البرلمان الكرواتي يحل نفسه تمهيدا لانتخابات مبكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل البرلمان الكرواتي، الإثنين، نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز، وذلك قبل أشهر قليلة من الموعد المقرر لإجرائها.



وصوت 105 نواب لصالح الحل، بينما اعترض ثمانية وامتنع أربعة عن التصويت. وهناك 151 مقعدا في البرلمان.

ومن المقرر أن يحدد الرئيس زوران ميلانوفيتش موعد الانتخابات، على ألا يكون قبل 30 يوما من الآن ولا يتجاوز 60 يوما، ما يعني أن الانتخابات قد تجري بين 21 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز.

وكان رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، المنتمي إلى التيار المحافظ، أعلن الأسبوع الماضي أن الائتلاف الحاكم يعتزم إجراء انتخابات مبكرة لأن جميع أهدافه الرئيسية قد تحققت.

ووفقا لبلينكوفيتش فإنه ينبغي أن تتمتع الحكومة الجديدة بتفويض كامل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.