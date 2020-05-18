توافق إثيوبي سوداني على تعزيز التعاون بالمناطق الحدودية

توافقت إثيوبيا والسودان، اليوم الإثنين، على تعزيز الأمن في المناطقة الحدودية في ختام اجتماع اللجنة السياسية العليا المعنية بقضايا الحدود بين البلدين.

وذكر بيان مشترك صادر عن اللجنة، حصلت " الخليج 365" على نسخة منه، إن الاجتماع عقد في جو ودي يعكس العلاقات الأخوية الطويلة الأمد بين البلدين ومبدأ علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل.

وأوضح أنه إدراكا للوضع الحالي على طول المناطق الحدودية للبلدين، وافق الاجتماع على تعزيز التعاون ومكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان أمن المواطنين في البلدين على طول المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع متابعة في الخرطوم بنهاية يونيو/تموز المقبل.

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وكانت أعمال اللجنة رفيعة المستوى قد انطلقت في أديس أبابا السبت الماضي لبحث عدد من القضايا أبرزها الحدود بين البلدين.



وبحث الاجتماع الذي انعقد على مدار يومين تبادل المعلومات بشأن القضايا التي يجب تنسيقها لضمان السلام والأمن الدائمين على الحدود، كما بحث عمل لجان الحدود المختلفة التي تم إنشاؤها بالفعل بين البلدين والإطار المحتمل للتعاون.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد قد أجريا مناقشات مطلع الشهر الحالي حول قضية ترسيم الحدود بين البلدين، ركزت على ضرورة تشكيل لجنة فنية لإنهاء تلك المهمة في أقرب وقت.

وشهد السودان وإثيوبيا في أبريل/نيسان الماضي حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.