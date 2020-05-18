الخليج 365الإثنين 2020/5/18 07:20 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الإثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة من بينها 7 حالات لمخالطي سائق المفرق.
وأضاف جابر، في بيانه اليومي، أن 140 حالة قيد العلاج من الفيروس، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد- 19".
وسائق المفرق، هو شخص لم يلتزم بـالحجر الصحي بعد دخوله الحدود الأردنية من إحدى الدول المجاورة، إذ أقام وليمة إفطار لعائلته، التي يسكن بعض أفرادها في محافظات وبلدات أخرى، لتظهر بعدها أعراض الإصابة بـفيروس كورونا عليه ويتم نقله للمستشفى، حيث ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية.
وعلى الإثر بدأت خلية الأزمة في الأردن إجراءات العزل لبلدة السائق والمناطق والبلدات التي يوجد بها مخالطون، إضافة إلى إجراء الفحوصات للمخالطين.
وأدى ذلك إلى عزل 4 قرى في محافظة المفرق، و3 مبان في مدينة إربد يقطنها مخالطون للسائق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل 16 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي المتعافين 140 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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