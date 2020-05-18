مانشستر سيتي يعلق على ظهور قميصه في مسلسل "البرنس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مشهد في مسلسل "البرنس" المصري، بطولة الممثل محمد رمضان، اهتمام مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، حيث ظهر أحد أبطاله، وهو يرتدي قميص مانشستر سيتي بطل إنجلترا في آخر عامين.
وعلق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على ظهور المطرب دياب الذي يقوم بتمثيل دور القاتل المحترف، بنشر صورته وهو يرتدي قميص النادي خلال محاولة قتل محمد رمضان في المسلسل.
وقال السيتي مداعبا: "مش أخلاقنا دي يا دياب".
وعلق المطرب دياب على التغريدة قائلا: "بس أخلاق كتكت" وهي الشخصية التي كان يقوم بتمثيلها.
وشهد تعليق السيتي تفاعلا كبيرا من الجماهير المصرية التي تتابع كرة القدم.
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