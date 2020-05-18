خطة أوروبية بـ 500 مليار يورو لمواجهة كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة بقيمة 500 مليار يورو تحت اسم خطة التعافي من فيروس كورونا كوفيد-19.
وأكد كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعطاء الصلاحية للمفوضية الأوروبية للاقتراض باسم الاتحاد الأوروبي لتمويل خطة التعافي.
وأجرى ماكرون وميركل اجتماعاً عبر الفيديو قبل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً لتقديم "المبادرة الألمانية-الفرنسية" المتعلقة بأزمة كورونا.
وسيتم التطرق إلى قضايا الصحة والانتعاش الاقتصادي والعملية الانتقالية البيئية والرقمية والسيادة الصناعية.
وفي برلين أوضحت المستشارية الألمانية أن ميركل ستتباحث مع ماكرون وتعقد مؤتمرا صحافيا حول "المبادرة الفرنسية الألمانية المتعلقة بالنهوض الاقتصادي في أوروبا".
وفي محادثة هاتفية في الثامن من أيار/مايو شدد المسؤولان على الحاجة "الملحة أكثر من أي وقت مضى" إلى الالتزام الأوروبي.
وتقدم المفوضية الأوروبية في 27 من الجاري في بروكسل أداة للانتعاش الاقتصادي مدعومة بقدرة على الاقتراض ب1000 مليار يورو لإخراج الاتحاد من الركود بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المفوضية أنه سيتم الدعوة لقمة أوروبية للتفاوض بشأن أهمية التمكن من الاقتراض واستخدام صناديق وسبل التسديد.
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