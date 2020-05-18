شكرا لقرائتكم ترمب: سنعيد فتح اقتصادنا.. والأسهم الأميركية تقفز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستعيد فتح وتشغيل اقتصاد البلاد.

وقفزت مؤشرات الأسهم الأميركية في التعاملات المبكرة الاثنين إذ غذت بيانات مشجعة بشأن تجارب لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 التفاؤل، بينما يعول المستثمرون أيضا على المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تراجع يقوده فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 374.56 نقطة أو 1.58% إلى 24059.98 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.68 نقطة أو 2.40% إلى 2932.38 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 162.59 نقطة أو 1.80% إلى 9177.15 نقطة.

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وارتفعت أسعار النفط، بدعم من تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا. وقفز خام برنت 6.1% إلى 34.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت معظم بورصات الخليج الرئيسية، مدفوعة بصعود أسعار النفط، وذلك بقيادة السعودية بعد أن تلقى قطاعها المصرفي دفعة من نتائج أعمال إيجابية للشركات.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.4% فيما ربح سهم مصرف الراجحي 1.6%.

وقفز سهم مجموعة سامبا المالية 4.3% بعد أن أعلنت ارتفاع صافي الربح في الربع الأول 19.6% بينما زاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 2.3% بعد أن أعلن عن زيادة الأرباح الفصلية 2.1%.