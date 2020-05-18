الجزيرة تكشف عن ضلوع منظمة الصحة العالمية في قضايا غير أخلاقية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشف برنامج “ما خفي أعظم” الذي بثته قناة الجزيرة، مساء الأحد، وثائق تثبت تواطؤ مسؤولين بمنظمة الصحة العالمية في تمرير أدوية جدلية سابقة لصالح شركات كبرى.

وأكد البرنامج إنه حصل على وثائق وشهادات تكشف تورط شركات دوائية كبرى في شبهات فساد وتجارب غير أخلاقية.

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وشرح عالم أوبئة بريطاني للبرنامج كيف ضللت شركة كبرى العالم بدواء لمكافحة أوبئة الانفلونزا.

ولفت البرنامج إلى أن مؤسسة “سومو” الهولندية وثقت تجارب غير أخلاقية قامت بها شركات الأدوية الكبرى في بلدان فقيرة.

وأشار إلى أن تجارب غير أخلاقية جرت على لقاحات وأدوية في مصر عام 2016 دون علم المرضى وبموافقة وزارة الصحة المصرية، بحسب ما أكدت شركة “روش” السويسرية.