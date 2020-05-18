بعد إقامة مائدة إفطار جماعي لنواب البرلمان.. أقامها نائب أمام منزله وحضرها رئيس لجنة الصحة.. رئيس البرلمان: "مبيعرفش يتغدى لوحده"

حالة من الغضب والاستياء انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، عن دائرة كومبو في محافظة أسوان، بإقامة مائدة لإطعام الصائمين أمس الأحد، وذلك بحضور العشرات من أبناء دائرته والأصدقاء والمقربين، في مخالفة لإجراءات الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف شهود العيان، أن النائب أقام سرادق حول المائدة، كما أحضر “ترابيزات”، والكثير من الكراسي التى حضر عليها الضيوف، والذين وصل عددهم لـ100 شخص، وأشرف بنفسه على المائدة في حضور أصدقائه والمقربين، وبعض أبناء دائرته. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

قال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشاركته فى الإفطار الذى أقامه النائب محمد سليم نائب دائرة كوم إمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، كانت بناء على دعوة "سليم" له وبعض النواب من قنا وأسوان الأقصر، بسبب تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، مؤكدا أنهم كانوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف العمارى، لـ"اليوم السابع"، أن الإفطار كان أمام منزل النائب محمد سليم بوسط القاهرة، ومن شاركوا فيه لا يتجاوز عددهم 30 شخصاً، منهم نواب وبعض الموظفين لدى النائب محمد سليم.

وتابع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "انتهينا من الجلسة العامة لمجلس النواب أمس متأخرا، فدعانا النائب محمد سليم للإفطار، وكنا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد".

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استنكر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، واقعة الإفطار الجماعي، وأكد أنه يجب أن يكون المشرع والتنفيذي هو أول من يلتزم بالقانون، مشيرًا إلى أنأبشع أنواع المخالفات هي التي يرتكبها المشرعون والتنفيذيون”.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان: أن المشكلة هي أن النائب محمد سليم عنده مشكلة، مؤكدًا أنه “عارفها كويس”، وهي أنه “مبيعرفش يتغدي لوحده”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأشار عبد العال إلى اعتراف النائب بخطئه حيث قال: “الراجل اعترف بخطئه، فأهل أسوان هم أكثر الناس التزامًا بأحكام القانون”.

شدد عبدالعال، على النواب الالتزام بالإجراءات الاحتزازية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل القاعة العامة للبرلمان، وعدم الالتفاف حول الوزارء.

يأتي ذلك عقب إقامة النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، عن دائرة كومبو في محافظة أسوان، أمس، مائدة لإطعام الصائمين أمس الأحد، وذلك بحضور العشرات من أبناء دائرته والأصدقاء والمقربين، في مخالفة لإجراءات الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.