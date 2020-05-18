وفد من تجمع "أم النور" برفقة النائب عطالله يزور مشرفية

بمبادرة من وزير المهجّرين السابق ​غسان عطالله​ وحضوره زار وفد من تجمّع "أم النور" الذي يهتمّ بتأهيل الشباب المدمن على المخدّرات، وزير الشؤون الاجتماعيّة ​رمزي مشرفية​ حيث جرى البحث في سبل التعاون بين التجمّع والوزارة لما في الأمر من أهميّة كبرى. وقد شكر الوفد مشرّفية على تعاونه ولعطالله دعمه لتجمّع "أم النور" منذ أن كان وزيراً للمهجّرين واستمراره بهذا الدعم من دون توقّف.

ومن ثمّ بحث كلّ من مشرّفية وعطالله في سبل تأمين مساعدات اجتماعيّة لأبناء ​الشوف​ في هذه المرحلة الصعبة وما يمكن القيام به لإنقاذ الموسم السياحي على أبواب الصيف، إضافة لمشاريع إنمائية واجتماعية بالشوف، وحاجات المنطقة بأكثر من ميدان.