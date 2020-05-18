اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع بحث بمستجدات الإصابات بجديدة القيطع

عقد إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع إجتماعا طارئا في مركز الإتحاد، وتم البحث في آخر المستجدات للأحداث والإصابات الحديثة ب​فيروس كورونا​ في بلدة جديدة القيطع، مبديا "التضامن الكامل لجانب أهلنا في البلدة قلبا وقالبا ولكل المتطلبلات لمرور هذه الأزمة".

ودعا المجتمعون الى "ضرورة أخذ المواطنين كل تدابير السلامة وإرشادات التعبئة العامة للوقاية و​الحجر المنزلي​ الذي يعتبر الحل الوحيد"، مؤكدين "أن كل مصاب ب​الكورونا​ لا ينبغي وصفه بالمنبوذ وهو مرض مر عليه وكل شخص معرض ويجب الوقوف بجانبه ضمن المتاح".وطالب الإتحاد ​القوى الأمنية​ بتشديد قبضتها لما فيه مصلحة أبناء المنطقة".