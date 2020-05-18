اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع بحث بمستجدات الإصابات بجديدة القيطع

عقد إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع إجتماعا طارئا في مركز الإتحاد، وتم البحث في آخر المستجدات للأحداث والإصابات الحديثة بفيروس كورونا في بلدة جديدة القيطع، مبديا "التضامن الكامل لجانب أهلنا في البلدة قلبا وقالبا ولكل المتطلبلات لمرور هذه الأزمة".
ودعا المجتمعون الى "ضرورة أخذ المواطنين كل تدابير السلامة وإرشادات التعبئة العامة للوقاية والحجر المنزلي الذي يعتبر الحل الوحيد"، مؤكدين "أن كل مصاب بالكورونا لا ينبغي وصفه بالمنبوذ وهو مرض مر عليه وكل شخص معرض ويجب الوقوف بجانبه ضمن المتاح".وطالب الإتحاد القوى الأمنية بتشديد قبضتها لما فيه مصلحة أبناء المنطقة".
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