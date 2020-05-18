نجم: أطلقنا دليل التعاون الدولي لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد

شكر وزيرة ​العدل​ البروفيسور ​ماري كلود نجم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "للجنة ​القضاة​ ولكل من ساهم في إعداد "دليل التعاون الدولي مع ​الجمهورية​ اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد"، بإشراف وزراة العدل وبدعم من UNDP. اضافت قائلة "أطلقنا هذا الدليل، بالتزامن مع أول استراتجية وطنية ل​مكافحة الفساد​، وتدابير ​الحكومة​ الآنية بهذا الخصوص. لاطلاع على الدليل: ​أخبار​ ونشاطات Justice.gov.lb". إضغط للمزيد

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