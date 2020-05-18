الحريري عرض الاوضاع مع سفير الامارات والتقى الحجيري والطبش ورئيس الهيئات الاقتصادية

استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ عصر اليوم في "​بيت الوسط​"، ​السفير الإماراتي​ في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان الحريري استقبل رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ الوزير السابق ​محمد شقير​ ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​، وعرض معهما التطورات الاقتصادية في البلاد. كما استقبل كلا من النائب ​بكر الحجيري​ والنائب ​رولا الطبش​ وبحث معهما الأوضاع العامة وشؤوناً مطلبية. والتقى الخبير الاقتصادي الدكتور مروان إسكندر وعرض معه الأوضاع الاقتصادية. إضغط للمزيد

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