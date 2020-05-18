عسيران: أميركا قامت بخنق الامدادات التي كانت تأتي من المغتربين اللبنانيين

رأى النائب ​علي عسيران​ في تصريح له ان "عودة ​الحياة​ الطبيعية في ​لبنان​ تتطلب الحذر الشديد من المواطنين لمنع اعادة انتشار هذا الوباء القاتل، وعودة الحياة لا يعني ان هذا الفيروس قد انتهى ، انما على اللبنانيين الحذر".

وحول طلب لبنان المساعدات من ​صندوق النقد​، علق عسيران قائلا :"يا حبذا لو كانت اوضاعنا افضل مما هي عليه لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه من وضع اقتصادي صعب ومقلق للغاية"، مشيرا الى ان "​الولايات المتحدة الاميركية​ قامت بخنق الامدادات التي كانت تأتي من المغتربين اللبنانيين الى بلدهم كما ان الحرب في ​سوريا​ كان لها التأثير الكبير على ​الاقتصاد اللبناني​ ، ونأمل ان نكون جميعا تعلمنا كيف نحفظ مالنا وندعم اقتصادنا".

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