اتحاد بلديات جبل عامل والصليب الاحمر نفذا ورشة عمل حول الوقاية من الفيروس

نفذ ​اتحاد بلديات جبل عامل​ بالتعاون مع ​الصليب الأحمر​ اللبناني، انطلاقا من مراسلة غرفة العمليات المركزية لدى ​وزارة الداخلية والبلديات​، ورشة في مركز الاتحاد تمحورت، حسب بيان صدر، "حول مواءمة عمل خلايا الازمة التي انشأها الاتحاد ضمن البلدات وكيفية متابعة هذا الملف بشكل تكاملي مع الصليب الأحمر من حيث الاستجابة لخطة ​فيروس كورونا​ وادارة خلية الازمة واماكن الحجر".

وتمحورت الورشة حول "التعرف على فيروس كورونا وسبل ​الوقاية​ منه وكيفية تقديم الارشاد النفسي والصحي والغذائي للمصابين بالإضافة إلى متابعة الأشخاص المحجورين في المنازل".