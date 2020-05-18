مستشفى بيروت الحكومي: 11 إصابة ايجابية بالكورونا من اصل 243 فحصا

أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19، ان "المستشفى أجرى 243 فحصا مخبريا وسجلت 11 إصابة ايجابية جديدة وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 37 إصابة".
ولفتت المستشفى الى انه "تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى، ولا يوجد تسجيل لحالات شفاء جديدة مما يبقي مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء، وان جميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة".
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