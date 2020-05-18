نتائج فحوصات ال PCR للاشخاص ال17 من ابناء جديدة القيطع سلبية باستثناء حالتين ايجابيتين

أفادت معلومات ​صحفية​ ان "نتائج فحوصات ال PCR الخاصة بالاشخاص ال17 من ابناء بلدة جديدة القيطع التي اجريت لهم من جديد من قبل ​وزارة الصحة​ في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، بينت ان حالتين فقط ايجابية، وجاءت نتائج باقي العينات سلبية".

هذا ويشار الى ان "نتائج العينات التي كانت اجريت في ​مستشفى الروم​ لنفس الاشخاص يوم الاحد اتت ايجابية، وتبعا للمعطيات ​الجديدة​ سيتم اعادة الاوضاع الى طبيعتها في البلدة مع الاستمرار بالتزام المعايير الصحية التي فرضتها التدابير لمواجهة ​فيروس كورونا​".