OTV: القاضية غادة عون ادعت على سركيس حليس وخمسة موظفين بجرم تزوير مستندات

افادت معلومات الـ "OTV" بأن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ ادعت على المدير العام لمنشآت النفط ​سركيس حليس​ وخمسة موظفين بجرم ​تزوير مستندات​ عبر التوقيع على سجلات حضورهم الى العمل فيما تبين من خلال حركة دخولهم وخروجهم انهم لم يحضروا.

ولفتت معلومات الـ"OTV" بأن القاضية غادة عون وافقت على قرار قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان نقولا منصور باخلاء سبيل مديرة عام النفط في وزارة الطاقة والمياه اورو فغالي مقابل كفالة قدرها ١٠٠ مليون ليرة، وقد استأنفت فغالي لطلب خفض قيمة الكفالة.