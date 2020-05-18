بلدية كوسبا: نتائج فحوصات ال PCR الـ 18 للمخالطين سلبية بالكامل

أعلنت ​بلدية كوسبا​ - ​الكورة​ في بيان، ان "نتائج فحوصات ال Pcr للمخالطين وعددها 18، والتي جرت بالتعاون مع ​جامعة البلمند​، جاءت سلبية بالكامل". إضغط للمزيد

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