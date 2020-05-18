مستشفى الهراوي في زحلة: نتائج فحوصات الـ PCR الـ 45 لليوم كلها سلبية

اعلن ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة في بيان، "نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت يوم الإثنين وعددها 45 وجاءت كلها سلبية".

يشار الى أن هذه النتائج تخص عينات بلدة أبلح بالإضافة الى الفحوصات داخل المستشفى.