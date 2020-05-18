اعلن مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة في بيان، "نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت يوم الإثنين وعددها 45 وجاءت كلها سلبية".
يشار الى أن هذه النتائج تخص عينات بلدة أبلح بالإضافة الى الفحوصات داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الهراوي في زحلة: نتائج فحوصات الـ PCR الـ 45 لليوم كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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