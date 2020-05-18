إدارة الكوارث: تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ العدد الإجمالي 931

أعلنت "غرفة إدارة الكوارث" التابعة ل​وزارة​ الصحة​ العامة​، في تقريرها اليومي المتعلّق بمستجدات ​فيروس "​​​كورونا​​"، أنّ "حتّى اليوم، أُجري 61998 فحص "كورونا"، 931 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 20 اصابات جديدة (18 من التابعية البنغلادشية وحالتان للبنانيين مقيمين)، لافتًا إلى أنّ "251 حالات تعافت من هذا المرض".

وأشارت إلى أنّ "الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.74%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر"، مبيّنةً أنّ "92% من الحالات الّتي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات البنغلاديشية 24%، و الأثيوبية والفلسطينية".