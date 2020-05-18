رئيس الحكومة المغربية: تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية

أعلن رئيس ​الحكومة المغربية​ ​سعد الدين العثماني​، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، ان الحكومة قررت "تمديد الحجر الصحي ثلاثة أسابيع أخرى على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​"، موضحاً أنه "سيصادق يوم الثلاثاء على المرسوم الذي يمدد ​حالة الطوارئ​ الصحية". إضغط للمزيد

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