مستشار الرئيس المصري: قد نضطر لفرض الحظر الشامل بسبب شراسة كورونا

قال مستشار الرئيس المصري للصحة و​الوقاية​، محمد عوض تاج الدين، إن ​فيروس كورونا​ شرس جدا وعنيد وسريع الانتشار، مؤكدا أن هذه الصفات تعد أحد أسباب زيادة أعداد الإصابة، موضحا أن "الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقد تضطر لفرض الحظر الشامل في ظل زيادة الإصابات، لأن صحة الإنسان هي الأولوية"، لافتاً إلى أن "الحل الوقائي لتجنب العدوى والقضاء على كابوس كورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وذكر أن زيادة إصابات فيروس كورونا متوقعة، وأنه يجب على المواطنين التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالبقاء في المنازل وعدم الخروج.