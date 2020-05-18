الصحة الهندية: تسجيل أكثر من 5,2 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، عن "تسجيل أكثر من 5,2 ألف إصابة و157 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 96169 إصابة و3029 وفاة، وتشير الإحصائية الجديدة إلى مواصلة ارتفاع أعداد الحالات اليومية مقارنة مع اليومين السابقين اللذين شهدا نحو 3,9 ألف إصابة و103 وفيات، و4,9 ألف إصابة و120 وفاة في اليوم الثاني".
ولفتت الوزارة الى أن "2715 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 36823".
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