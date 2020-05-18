الصحة الهندية: تسجيل أكثر من 5,2 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ورعاية الأسرة الهندية، عن "تسجيل أكثر من 5,2 ألف إصابة و157 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 96169 إصابة و3029 وفاة، وتشير الإحصائية ​الجديدة​ إلى مواصلة ارتفاع أعداد الحالات اليومية مقارنة مع اليومين السابقين اللذين شهدا نحو 3,9 ألف إصابة و103 ​وفيات​، و4,9 ألف إصابة و120 وفاة في اليوم الثاني".

ولفتت الوزارة الى أن "2715 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 36823".