الصحة العالمية تحذر الدول التي تقوم بتخفيف إجراءات العزل من التسرع بذلك

حذر المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم غيبريسوس "الدول التي تقوم بتخفيف إجراءات العزل المفروضة لمواجهة وباء ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، من التسرع بذلك"، داعيةً إياها لوضع الظروف الصحية في الحسبان، باعتباره ما زال يمثل تهديدًا خطيرًا.

ولفت غيبريسوس إلى أنه "يجب على الدول التي تتحرك بشكل سريع نحو إعادة الحياة وتخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، والتحرك بحذر لأن الفيروس ما زال خطيرا"، منوّهًا بأنه "نفهم رغبة الدول في العودة للعمل، ونريد أسرع تعاف عالمي ممكن، لكن نحث الدول على التحرك بحذر".

كما شدد على أن "غالبية سكان العالم لازالوا معرضين للإصابة بالفيروس، فنحن بحاجة لمنظمة صحة عالمية أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن "كل دولة ومنظمة عليها دراسة ما اتخذته للتعامل مع الوباء والتعلم من التجربة". وأفاد بأن "منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالشفافية والمحاسبة والتحسن، وبالفعل هناك طريقة للمحاسبة المستقلة موجودة منذ بداية الوباء".

ونوّه غيبريسوس بأنه "سيبدأ في إجراء تقييم مستقل بأقرب فرصة من أجل مراجعة التجربة والدروس المستفادة، والوصول إلى التوصيات اللازمة من أجل تحسين الاستجابة العالمية"، داعيًا "دول العالم إلى الوحدة في مواجهة الوباء". وأشار إلى أن "الأولوية حاليا باتت للإنسانية ومواجهة الأزمة التي تتسبب لا بفقد الأرواح فقط، بل وأيضا لها تأثير بالغ على ​الاقتصاد العالمي​".