الصحة الأميركية: يجب محاسبة منظمة الصحة العالمية لفشلها بالتعامل مع كورونا

اعتبر ​وزير الصحة​ الأميركي أليكس أزار، أنه "يجب محاسبة ​منظمة الصحة العالمية​ لفشلها في تزويد ​المجتمع الدولي​ بالمعلومات الحيوية لمواجهة جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد". إضغط للمزيد

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