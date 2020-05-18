استنكر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء التأمين الصحي لملايين الأميركيين.
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار بايدن إلى أنه "في خضم أسوأ أزمة للصحة العامة في حياتنا، يحاول الرئيس ترامب بنشاط إنهاء التأمين الصحي لملايين الأميركيين، إنه أمر لا يمكن تصوّره".
وفي وقت سابق، كان بايدن نوّه بأن "هناك خسائر بشرية حقيقية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد"، مشيرًا إلى أن العائلات والمجتمعات لن تعود كسابق عهدها بسبب وفيات كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يستنكر محاولة ترامب إنهاء التأمين الصحي لملايين الأميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.