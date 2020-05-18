بايدن يستنكر محاولة ترامب إنهاء التأمين الصحي لملايين الأميركيين

استنكر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية ​جو بايدن​، محاولة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إنهاء التأمين الصحي لملايين الأميركيين.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار بايدن إلى أنه "في خضم أسوأ أزمة للصحة العامة في حياتنا، يحاول الرئيس ترامب بنشاط إنهاء التأمين الصحي لملايين الأميركيين، إنه أمر لا يمكن تصوّره".

وفي وقت سابق، كان بايدن نوّه بأن "هناك خسائر بشرية حقيقية ناجمة عن جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرًا إلى أن العائلات والمجتمعات لن تعود كسابق عهدها بسبب وفيات كورونا".