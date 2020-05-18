الجيش الليبي: لم تتمكن الميليشيات من أسر أيٍّ من عناصرنا بقاعدة الوطية

أفاد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، بأنه "لم تتمكن الميليشيات من أسر أي عنصر من الجيش الوطني من قاعدة الوطية"، منوّهًا بأنه "تم سحب ألف آلية مدرّعة، وكل الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي من قاعدة الوطية".
وأشار المسماري إلى أنه "لا أهمية عسكرية لقاعدة الوطية، لكنها إنجاز معنوي فقط للميليشيات"، لافتًا إلى أن "الميليشيات لم تتمكن من الحصول على أي أسلحة من قاعدة الوطية".
وكان رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايزالسراج، أعلن "تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات الإجرامية والمرتزقة".
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