كورونا تفرض على المهربين المغاربة مسارا طويلا لشحن المخدرات لأوربا

أعلنت ​الشرطة المغربية​ عن أنه "مع إغلاق المسارات المعتادة إلى ​أوروبا​ بسبب كورونا، يقوم تجار المخدرات المغاربة برحلة ملتوية تشمل شاحنات مواد الغذاء وقوارب الصيد لتهريب القنب الهندي".

وكان المهربون في السابق يأخذون القنب الهندي المزروع في جبال الريف الشمالية، ويشحنونه لمسافة قصيرة إلى ساحل ​البحر المتوسط​ ​​ثم ينقلونه عبر البحر بقوارب سريعة أو يخبئونه في الأساطيل اليومية للشحن التجاري في الموانئ، و يظهر أنهم اضطروا إلى أن يسلكوا طريقا بديلا أبعد من خلال شاحنات الغذاء عبر المغرب ثم سفن الصيد التي تبحر من موانئ الأطلسي.

وفرض المغرب منذ آذار حجرا صحيا عاما داخليا أوقف معظم التنقل بين المدن وأغلق حدوده الجوية والبحرية في محاولة لإبطاء انتشار ​فيروس كورونا​، وأدى ذلك أيضا إغلاق المسارات المعتادة للمخدرات.