بيدرسون: الصراع السياسي لن يحل فقط عبر اللجنة الدستورية

أشار الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى أن "المتطرفون يشنون عدة هجمات في إدلب"، مشددًا على ضرورة "يجب تجنب العودة إلى القتال في درعا".
وفي بيان قدمه لمجلس الأمن، أكد بيدرسون أن "الصراع السياسي لن يحل فقط عبر اللجنة الدستورية"، موضحًا أن "ما حدث في قاعدة الوطية كان مدروسا ودقيقا بشكل جيّد".
كما أفاد بأن "ما حدث في قاعدة الوطية كان انسحابًا تكتيكيًا مدروسًا"، لافتًا إلى أنه "لم يتم تسجيل حالات كثيرة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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