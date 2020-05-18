نجل ترامب: فيروس كورونا سينتهي بمجرد انتهاء الانتخابات الأميركية

اتهم نجل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إريك ترامب، في ​مقابلة​ مع ​فوكس نيوز​ الديمقراطيين بـ"تصنيع ​فيروس كورونا​ لتقويض نجاح والده في ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة"، مشيراً الى ان "الديموقراطيون يحاولون انتزاع محبة الشعب الأميركي لوالده، وفي الواقع هو شخص جدير بالاحترام ويتمتع بشعبية كبيرة تمكنه من جمع حشود ضخمة".

ولفت ترامب الى ان "الفيروس التاجي هو استراتيجية ستتوقف بطريقة سحرية عندما تتوقف عن كونها مفيدة سياسياً، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 2020".