تسجيل 150 إصابة جديدة بكورونا في العراق و4 وفيات خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة ​العراق​ية، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات وفاة. وأشارت الوزارة في بيان، "تم تسجيل 150 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 3554، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 127، في حين تماثلت 92 حالة إصابة للشفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 2310 حالة"، و "تم فحص 3520 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 153221"​​​.

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