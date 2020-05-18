الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتستر على أبعاد تفشي كورونا

اتهمت ​الحكومة اليمنية​ خصومها ​الحوثيين​ بالتستر على انتشار ​فيروس كورونا​ على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسط تحذيرات أممية من وقوع كارثة فيما يخص الأمن الغذائي بسبب الوباء.

وأشار وزير الإدارة المحلية اليمني، ​عبد الرقيب فتح​، إلى أن "تقارير تشير إلى وجود عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وإن إخفاء المعلومات غير مقبول على الإطلاق"، داعيا ​منظمة الصحة العالمية​ و​المجتمع الدولي​ على الضغط على الحوثيين للكشف عن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بالفيروس في مناطقهم".

وتنفي ​حركة أنصار الله​ الحوثية تلك الاتهامات، وأعلنت اكتشاف حالتي إصابة بالفيروس، وقالت إنها تتابع الحالات المشتبه بها كلها، لكنه لم يذكر رقما محددا.