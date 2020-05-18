الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتستر على أبعاد تفشي كورونا

اتهمت الحكومة اليمنية خصومها الحوثيين بالتستر على انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسط تحذيرات أممية من وقوع كارثة فيما يخص الأمن الغذائي بسبب الوباء.
وأشار وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد الرقيب فتح، إلى أن "تقارير تشير إلى وجود عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وإن إخفاء المعلومات غير مقبول على الإطلاق"، داعيا منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي على الضغط على الحوثيين للكشف عن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بالفيروس في مناطقهم".
وتنفي حركة أنصار الله الحوثية تلك الاتهامات، وأعلنت اكتشاف حالتي إصابة بالفيروس، وقالت إنها تتابع الحالات المشتبه بها كلها، لكنه لم يذكر رقما محددا.
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