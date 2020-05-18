خارجية اثيوبيا: خطة ملء السد هو جزء من البناء المقرر من دون الحاجة أن تعلم مصر بذلك

أعلن المتحدث بالإنابة باسم الشؤون الخارجية الاثيوبية أمسالو تيزازو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، ان "خطة بدء ملء السد في موسم الأمطار المقبل هو جزء من البناء المقرر من دون الحاجة أن تعلم مصر والسودان بذلك، ويجب التوصل إلى اتفاق قبل ملء السد لأنه يتم خلال موسم الأمطار ولا يسبب أي ضرر كبير لدول المصب".
وأوضح أن "مصر قدمت مؤخرا رسالة تعارض موقف إثيوبيا لسد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا ليس مفاجئا كالمعتاد ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة، فالسودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية التعبئة والكمية التي سيتم ملؤه في كل مرحلة خلال المفاوضات".
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