خارجية اثيوبيا: خطة ملء السد هو جزء من البناء المقرر من دون الحاجة أن تعلم مصر بذلك

أعلن المتحدث بالإنابة باسم الشؤون الخارجية الاثيوبية أمسالو تيزازو، في ​مقابلة​ مع وكالة الأنباء الإثيوبية، ان "خطة بدء ملء السد في موسم الأمطار المقبل هو جزء من ​البناء​ المقرر من دون الحاجة أن تعلم مصر و​السودان​ بذلك، ويجب التوصل إلى اتفاق قبل ملء السد لأنه يتم خلال موسم الأمطار ولا يسبب أي ضرر كبير لدول المصب".

وأوضح أن "مصر قدمت مؤخرا رسالة تعارض موقف ​إثيوبيا​ ل​سد النهضة​ إلى ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة، وهذا ليس مفاجئا كالمعتاد ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة، فالسودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية التعبئة والكمية التي سيتم ملؤه في كل مرحلة خلال المفاوضات".