الرئيس الصيني: نؤيد إجراء مراجعة شاملة للاستجابة العالمية لجائحة كورونا

أعلن الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​، ان "بلاده تؤيد إجراء مراجعة شاملة للاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 بقيادة ​منظمة الصحة العالمية​ ولكن بعد أن يصبح ​فيروس كورونا​ تحت السيطرة"، موضحاً ان "الصين منفتحة وتلتزم الشفافية بشأن تفشي الفيروس الذي ظهر بها أواخر عام 2019، وهي تعاملت على طول الخط بانفتاح وشفافية ومسؤولية، وستدعم تحقيقا يُجرى بطريقة موضوعية ونزيهة"، منوها بأن الصين "نجحت في التغلب على الفيروس".

هذا وتعهد شي بـ"تقديم ملياري ​دولار​ على مدى عامين للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19، لافتاً الى ان "أي لقاحات مضادة للمرض تطورها الصين ستصبح منفعة عامة للجميع".