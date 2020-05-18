مجموعة طيران الإمارات تنفي فصلا جماعيا لكوادرها

نفت مجموعة طيران ​الإمارات​ اليوم تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من كوادرها العاملة، حيث أوضح متحدث باسم المجموعة إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي إعلان من جانب ​طيران الإمارات​ حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام".

وأكد المتحدث أن "الناقلة وكأي مؤسسة مسؤولة، قام فريقها التنفيذي بتوجيه جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف وإعادة توجيه الموارد في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم"، مشددا على أن تلك الخطوات تأتي في وقت تستعد فيه الناقلة لاستئناف أنشطتها المعتادة تدريجيا.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن أن مجموعة الإمارات تدرس خططا لإلغاء نحو 30 ألف وظيفة في مسعى إلى خفض التكاليف بسبب ​كورونا​.