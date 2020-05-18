المتحدث باسم خارجية إيران: علاقات سوريا وإيران وثيقة واستراتيجية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن العلاقات السورية الإيرانية وثيقة واستراتيجية مشدداً على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده، مؤكداً على أن "إيران مستمرة في مساعدة الحكومة السورية طالما طلبت ذلك كما أنها مستعدة لدعم أي خطوات تهدف لحل الأزمة في سورية لافتاً إلى أن إيران هي من بين الدول الضامنة لعملية أستانا التي تمثل المسار الأكثر فعالية في طريق الحل السياسي لهذه الأزمة".
وأشار موسوي إلى أن "التجارة والتعامل مع فنزويلا وغيرها من الدول أمر مشروع وما تقوم به أميركا قرصنة واضحة وغير مشروعة، وأن أميركا في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب تسعى لتقويض النظام العالمي ونشر الفوضى". مؤكداً "أننا قدمنا التوصيات اللازمة عبر السفير السويسري في طهران كما أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف حذر من عواقب الخطوات الخاطئة ولا شك أن إيران لن تسكت حيال أي خطوة أميركية حمقاء تجاه سفننا التي تحمل شحنات وقود إلى فنزويلا في إطار تجارة مشروعة ورسمية".
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