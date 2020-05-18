ملك ماليزيا: تعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء مناسب ودستوري

أعلن ملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، انه "لا يمكن السماح باستمرار تفاقم المشاحنات السياسية في البلاد دون نهاية، لذلك، تماشيا مع أحكام الدستور الاتحادي، وجدت أن محيي الدين ياسين يحظى بدعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب ومؤهل لتعيينه ليكون ثامن رئيس للوزراء".
هذا وطعنت المعارضة على تعيين محيي الدين في الأول من آذار، في نهاية أسبوع من خلافات سياسية أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم، وقالت المعارضة ان من غير الواضح إن كان محيي الدين قد حصل على دعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 222 نائبا.
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