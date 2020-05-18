الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 560 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 560 شخصا بعد تسجيل 5 حالات جديدة"، مشيرة الى ان "حالات الشفاء ارتفعت إلى 455، بعد تسجيل 3 حالات منها حالة في طولكرم وحالتان في نابلس، وبتسجيل حالتي التعافي في نابلس، فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات، وهي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم".
وشددت الوزارة على ان "الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا مستقرة بعد أن نُقل إلى العناية المكثفة يوم أمس".
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