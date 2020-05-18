الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 560 شخصا

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، عن "ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ إلى 560 شخصا بعد تسجيل 5 ​حالات​ جديدة"، مشيرة الى ان "حالات الشفاء ارتفعت إلى 455، بعد تسجيل 3 حالات منها حالة في طولكرم وحالتان في ​نابلس​، وبتسجيل حالتي التعافي في نابلس، فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من ​الإصابات​، وهي: ​أريحا​ والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، ​قلقيلية​، ​رام الله​ و​البيرة​، ​بيت لحم​، طولكرم".

وشددت الوزارة على ان "الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا مستقرة بعد أن نُقل إلى العناية المكثفة يوم أمس".