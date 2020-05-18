"نيويورك تايمز": اللقاح الذي تطوره شركة "مودرنا" ضد كورونا يثبت فعاليته

أشارت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية إلى أن "اللقاح الذي تطوره شركة "مودرنا" ضد ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" يثبت فعاليته"، لافتةً إلى أن "هذا هو اللقاح الأول الذي يثبت فعاليته وستجرب الشركة اللقاح خلال المرحلة الثانية التي تبدأ الشهر الحالي على 600 متطوع، لتشمل بعدها المرحلة الثالثة التي تبدأ في تموز الآلاف من الأشخاص الأصحاء".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الشركة المصنعة للقاح أفاد بأن هذا هو اللقاح الأول الذي يتم اختباره على الناس ويتبين أنه آمن، وقادر على تحفيز الاستجابة المناعية ضد الفيروس"، منوّهةً بأن "ما تم التوصل إليه يستند إلى النتائج التي صدرت عن الأشخاص الثماني الأوائل الذين نلقوا جرعتين من اللقاح ابتداءًأ من آذار".

بالتوازي، اقتتحت بورصة "وول ستريت" مؤشراتها على ارتفاع عقب الحديث عن إمكانية الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا.

الى ذلك، قفز مؤشر داو جونز الأميركي يقفز 700 نقطة بعد إعلان شركة أميركية عن نجاح التجارب الأولى على لقاح مضاد لكورونا.