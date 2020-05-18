الصحة العراقية: فرض حظر التجول بعدة مناطق داخل العاصمة بغداد

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ عن "فرض ​حظر التجول​ في عدة مناطق داخل العاصمة ​بغداد​ بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى ان "الحظر المناطقي سيستمر لمدة اسبوعين من تاريخ تطبيقه، والمناطق المشمولة بالحظر هي مدينة الصدر، الحبيبية، الكمالية، الشعلة، الحرية، العامرية".

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