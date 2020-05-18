التحالف العربي: 105 انتهاكات حوثية للهدنة في اليمن خلال 24 ساعة

أعلن ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​، انه "وثق خلال 24 ساعة الماضية، 105 انتهاكات من جانب جماعة "​أنصار الله​" الحوثية، لنظام وقف النار في اليمن"، مشيراً الى ان "انتهاكات ​الحوثيين​ لهدنة اليمن بلغت 3564 انتهاكا منذ إعلانها، والخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة و​الصواريخ​ البالستية".

وأكد التحالف أنه "يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع ل​حالات​ الدفاع عن النفس في الجبهات"، مشدداً على "استمرار التزامه بوقف ​إطلاق النار​ ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن".