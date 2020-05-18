التحالف العربي: 105 انتهاكات حوثية للهدنة في اليمن خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، انه "وثق خلال 24 ساعة الماضية، 105 انتهاكات من جانب جماعة "أنصار الله" الحوثية، لنظام وقف النار في اليمن"، مشيراً الى ان "انتهاكات الحوثيين لهدنة اليمن بلغت 3564 انتهاكا منذ إعلانها، والخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية".
وأكد التحالف أنه "يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات"، مشدداً على "استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن".
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