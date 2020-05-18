شدد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، يوم الاثنين، على أن رد طهران ضد أي اعتداء يستهدف أمنها القومي، سيكون حاسما.
وأكد حاتمي خلال تقديم إفادة في لجنة الأمن القومي في البرلمان أنه "في الدفاع عن المصالح الإيرانية وأمننا القومي سيكون الرد على أي معتد سريعا و حازما ومؤلما".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إلى أن بلاده سترد على أي إجراء أميركي يستهدف ناقلات النفط الإيرانية المتجهة نحو فنزويلا، منوها بأنها تجارة مشروعة رسميا وقانونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع ايران: ردنا سيكون حاسما ضد أي اعتداء يستهدف أمننا القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.