وزير دفاع ايران: ردنا سيكون حاسما ضد أي اعتداء يستهدف أمننا القومي

شدد وزير الدفاع ال​إيران​ي ​أمير حاتمي​، يوم الاثنين، على أن رد ​طهران​ ضد أي اعتداء يستهدف أمنها القومي، سيكون حاسما.

وأكد حاتمي خلال تقديم إفادة في لجنة ​الأمن​ القومي في البرلمان أنه "في الدفاع عن المصالح الإيرانية وأمننا القومي سيكون الرد على أي معتد سريعا و حازما ومؤلما".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إلى أن بلاده سترد على أي إجراء أميركي يستهدف ناقلات النفط الإيرانية المتجهة نحو فنزويلا، منوها بأنها تجارة مشروعة رسميا وقانونيا.