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ماكرون يدعو أوروبا إلى إعطاء الأولوية للقطاع الصحي

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي الاثنين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أوروبا إلى إعطاء "الأولوية" للتنسيق في القطاع الصحي في ضوء أزمة .

وصرح ماكرون للصحافيين "نريد أن نزود أوروبا مهارات ملموسة جدا على الصعيد الصحي، عبر مخزونات مشتركة من الكمامات والفحوص وقدرات شراء مشتركة ومنسقة للعلاجات واللقاحات، وخطط مشتركة للوقاية من الأوبئة ووسائل مشتركة لإحصاء الحالات"، مشددا على أن كل ذلك "لم يكن موجودا البتة ويجب أن يصبح أولويتنا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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