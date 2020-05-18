ماكرون يدعو أوروبا إلى إعطاء الأولوية للقطاع الصحي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي الاثنين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أوروبا إلى إعطاء "الأولوية" للتنسيق في القطاع الصحي في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وصرح ماكرون للصحافيين "نريد أن نزود أوروبا مهارات ملموسة جدا على الصعيد الصحي، عبر مخزونات مشتركة من الكمامات والفحوص وقدرات شراء مشتركة ومنسقة للعلاجات واللقاحات، وخطط مشتركة للوقاية من الأوبئة ووسائل مشتركة لإحصاء الحالات"، مشددا على أن كل ذلك "لم يكن موجودا البتة ويجب أن يصبح أولويتنا".

