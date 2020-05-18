واشنطن: فشل منظمة الصحة تسبب بخسارة عدد كبير من الأرواح

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أكد وزير الصحة الأميركي اليكس أزار الاثنين في اليوم الأول من اجتماعات الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية أن "فشل" المنظمة في مواجهة وباء كوفيد-19 تسبب بخسارة "عدد كبير من الأرواح".
وقال "لنكن صريحين بالنسبة الى أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الوباء خارج سيطرتنا: هذه المنظمة فشلت في الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها العالم، وفشلها تسبب بخسارة عدد كبير من الأرواح".
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