الأمم المتحدة تعلن أول إصابة بكورونا بين موظفيها في موريتانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بين موظفيها، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في نواكشوط، إن الحالة مستقرة ويتم علاجها حسب بروتوكول وزارة الصحة الموريتانية.

واعتبرت الأمم المتحدة، أنه من أجل الحفاظ على خصوصية المريض، لا يمكنها الكشف عن مزيد من المعلومات الأخرى بخصوص هذه الحالة في الوقت الراهن.

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وأضافت المنظمة أنها تعمل مع الحكومة الموريتانية، ومنظمة الصحة العالمية، عن كثب على الوقاية والاستعداد والاستجابة للمرض في البلاد.

وأضاف البيان أن وزارة الصحة الموريتانية، تقود التحقيق الذي يقوم به خبراء في الأوبئة، لتحديد الإجراءات المناسبة، وتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض، حسب البروتوكول الذي طور بواسطة الوزارة.

وتم حتى الآن تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بينها 4 حالات وفاة، فيما تماثلت ست حالات للشفاء.