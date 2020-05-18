العراق يعلن بدء المفاوضات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، بدء أولى جولات المفاوضات مع الولايات المتحدة، بشأن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "إن الوكيل الأقدم السفير، عبد الكريم هاشم مصطفى، بحث مع السفير الأمريكي لدى العراق ، ماثيو تولر، عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، وفي مُقدّمتها أولى جولات الحوار الإستراتيجي العراقي الأمريكي الذي دعت إليه واشنطن".
وأضافت أن "الجانبين بحثا رؤيتهما لإنشاء علاقة استراتيجية متوازنة، تقوم على قاعدة المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل".
في غضون ذلك، استعان العراق، حديثاً، بقوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، مجددا في تسديد ضربات خاصة تستهدف "داعش"، بعد أزمة صراع دامية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي العراقية.
وأكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، "الاستعانة بقوات التحالف المتبقية للتعاون الاستخباري وتنفيذ ضرباتخاصة تستهدف "داعش" الإرهابي".
وذكر الخفاجي أن "التحالف الدولي موجود في العراق، لكن بالنسبة لنا، عمله توقف منذ الأحداث".
وأضاف: "في ما يخص المعلومات الاستخبارية، والعسكرية الضرورية، وضربات جوية تستهدف "داعش"، نحتاج أن ينفذها التحالف الدولي فهو موجود ومازال حتى الآن في العراق"، لافتاً إلى أن عددا من المواقع التي كانت تتواجد فيها قوات التحالف، وانسحبت منها وسلمتها للقوات العراقية، غير ما يخص الباقين من التحالف، حيث أن اللجنة التي تشكل بين الجانبين هي من ستقرر آلية العمل وتقول ما نحتاجه، وما لا نحتاجه.
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